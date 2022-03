De cijfers achter de transfer van Bounida: 'Héél hoog loon en... opvallende clausule op achttiende verjaardag'

Rayane Bounida verlaat RSC Anderlecht en gaat voor AFC Ajax voetballen. Het toptalent tekent in Amsterdam een contract voor drie seizoenen. Ondertussen lekken de cijfertjes in de overeenkomst uit.

De cijfers in het bedrag zijn al eventjes geen geheim meer. Rayane Bounida zal bij AFC Ajax minstens 700.000 euro per seizoen verdienen. Dat bedrag was namelijk een brug te ver voor RSC Anderlecht. Sommige spelers in de A-kern verdienen namelijk minder.

Bounida heeft in Amsterdam dus een contract tot medio 2025 getekend. Opvallend: er zit een clausule in de verbintenis die ervoor zorgt dat het contract op de achttienjarige verjaardag van Bounida met twee seizoenen kan worden verlengd. Dat meldt Het Nieuwsblad.