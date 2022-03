Gheysens komt met ferme update over situatie Priske: "Waarom zou ik?"

De druk op coach Priske is de voorbije weken flink opgevoerd door de club. Ook voorzitter Paul Gheysens speelde daarin een rol, al gaat het nu weer een hele andere richting uit.

Gheysens kwam tijdens de rust van de Antwerpse derby de kleedkamer binnengestoven - al voor de tweede keer in 2022 dat hij tussenkwam in de kleedkamer.

Perfecte reactie

Nu ontkent Gheysens in Het Nieuwsblad dat hij Priske wilde ontslaan: "Hem ontslaan? Waarom zou ik?", klinkt het duidelijk.

"Ik ben anderhalve minuut in de kleedkamer geweest en heb de coach uit zijn kot gelokt. De reactie in de tweede helft was perfect."