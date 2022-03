Enkele seizoenen geleden voor vijftien miljoen euro naar Premier League getransfereerd, maar nu gratis op te pikken: 'Anderlecht en Antwerp polsen bij aanvaller'

Isaac Mbenza staat op het punt om terug te keren naar België. De 26-jarige aanvaller zoekt momenteel een nieuwe club en lijkt zelfs een kans te krijgen aan de Belgische top.

Isaac Mbenza is vrij op te pikken sinds hij in januari zijn contract liet ontbinden bij Qatar SC. Hij was amper enkele maanden aan de slag in de woestijn, maar wil terug in Europa voetballen. Meer zelfs: België behoort opnieuw tot de mogelijkheden.

Volgens La Dernière Heure hebben RSC Anderlecht en Antwerp FC al gepolst naar zijn voorwaarden. Mbenza is als Belg niet alleen opportuniteit, maar ook een speler die zonder risico’s kan worden binnengehaald.

15 miljoen euro

Mbenza brak in 2017 door bij Standard en trok al snel de grens over richting Montpellier HSC. De aanvaller deed het héél goed in Ligue 1. Huddersfield Town betaalde zelfs vijftien miljoen voor de aanvaller, maar in de Premier League slaagde hij er niet in om potten te breken.