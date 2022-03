AA Gent zit in een beslissende week: "Donderdag spelen we alles of niets in Europa, en zondag is het opnieuw alles of niets"

AA Gent staat voor een belangrijke week. Eerst is er de partij de PAOK in de Europa League en dan volgt de klepper tegen Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck, Alesio Castro-Montes en Julien De Sart blikken daar al op vooruit.

"Nu volgt een week met twee zeer belangrijke wedstrijden. Donderdag spelen we alles of niets in Europa, en zondag is het opnieuw alles of niets. Dat zijn twee finales. Ik hoop dat het stadion tweemaal vol zal zitten", hamert Vanhaezebrouck op het belang van de komende week.

Castro-Montes kijkt vooral naar het treffen tegen Anderlecht om zo snel mogelijk in Play-Off 1 te geraken: “Het blijft belangrijk om zo veel mogelijk te winnen. Uiteraard kijken we naar wat de rest doet, want met deze overwinning komen we ook weer dichter bij die vierde plaats. De volgende wedstrijd (tegen Anderlecht) wordt sowieso een hele belangrijke.”

Julien De Sart volgt zijn trainer dat het een enorme belangrijke week is voor AA Gent: Dat we nog op alle drie de fronten actief zijn, is mooi, maar de volgende match is altijd de belangrijkste. Eerst PAOK dus, daarna maken we ons op voor Anderlecht.”