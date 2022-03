Westerlo dit weekend al aan het feest? "Dit zijn misschien de belangrijkste wedstrijden van ons leven"

Westerlo moet woensdagavond aan de bak in een inhaalwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen. Zondag kruist Westerlo de degens opnieuw met de Pallieters. Winnen de Kemphanen beide wedstrijden, dan is de titel (en promotie naar 1A) een feit.

"De coach vertelde dat dit twee heel belangrijke wedstrijden zijn, misschien wel de belangrijkste van ons leven", vertelt Thomas Van den Keybus in Gazet van Antwerpen. "Het is en blijft een derby waarin altijd vanalles kan gebeuren. En Lierse K blijft een moeilijk te ontwrichten ploeg."

"Of we kampioen zullen spelen? Als we met de juiste mentaliteit op het veld komen en collectief denken, moet het zeker lukken", aldus de huurling van Club Brugge.

Al is het maar de vraag of Van den Keybus erbij zal zijn wanneer Westerlo terugkeert op het hoogste niveau. "Voorlopig is mijn toekomst geen prioriteit, ik kan er niet veel over zeggen. Het zal van mij en Club Brugge afhangen. Ik wil absoluut de beste keuze maken, en concurreren met Vanaken en Vormer is geen sinecure", besluit de centrale middenvelder.