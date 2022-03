Domper voor Standard en Jacky Mathijssen: einde seizoen voor middenvelder

Standard beleeft een dramatisch seizoen. De ploeg van Luka Elsner is nagenoeg zeker van het behoud, maar daar zal het bij blijven. Vrijdag kwamen de Rouches met slecht nieuws over Nicolas Raskin.

Raskin (21) heeft last van pubalgie en moet een kruis maken over de rest van het seizoen. De centrale middenvelder was dit seizoen een van de lichtpunten bij de Rouches, met een doelpunt en vier assists in 29 competitiewedstrijden.

Standard gaat zondag op bezoek bij Kortrijk en sluit het seizoen af met wedstrijden tegen Union (thuis) en STVV (uit).

De blessure van Raskin is ook slecht nieuws voor Jacky Mathijssen, die de Standard-speler moet missen in de levensbelangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK, in en tegen Denemarken (29 maart).