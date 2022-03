Eboué Kouassi is terug in België omwille van een zware knieblessure

De middenvelder van KRC Genk speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Arouca, maar is volgens Het Belang Van Limburg terug in België om te revalideren.

Kouassi scheurde namelijk zijn kruisbanden, en dat voor de tweede keer. Een fikse domper voor de Ivoriaan, want hij was een vaste waarde in Portugal en speelde een sterk seizoen. FC Arouca heeft ook een aankoopoptie, maar gezien de huidige omstandigheden lijkt het sterk dat die ook gelicht wordt.

Kouassi heeft bij KRC Genk nog een contract lopen tot de zomer van 2024. De Limburgers haalden Kouassi al in januari 2020 binnen als huurling van Celtic. In de zomer werd hij ook aangekocht. Voorlopig heeft hij echter nog maar zeventien wedstrijden op de teller staan in België.