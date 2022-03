Virgil van Dijk gaat akkoord met kritiek op WK in Qatar, maar zet meteen ook journalisten op hun plaats: "Jullie gaan toch ook?"

Louis van Gaal had maandag nog zware kritiek op de toewijzing van het WK aan Qatar. Hij noemde de uitleg van de FIFA ook "bullshit". Verdediger Virgil van Dijk ging volmondig akkoord, maar kaartte ook aan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

"De bondscoach is heel duidelijk geweest en wij zullen daar allemaal hetzelfde over denken", aldus Van Dijk op zijn persconferentie bij Oranje. "Maar we zitten wel in een stadium dat het nou eenmaal zo is dat wij daar gaan spelen."

Van Dijk zegt dat er wel acties kunnen komen, maar er zijn nog groeperingen die dat kunnen doen. "We kunnen nog wel proberen een verschil te maken, maar wij zijn voetballers, geen mensen uit de politiek". We gaan er heen en misschien zorgt dat daar voor veranderingen. Of er al over acties is gesproken door spelers onderling? Op dit moment niet, maar we staan er wel voor open. Maar we kunnen allemaal een bijdrage leveren hè. Niet alleen de spelers, ook de journalisten. Want jullie gaan er ook heen toch?"