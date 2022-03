Joshua Zirkzee heeft weinig zin in terugkeer naar Bayern München

Het seizoen geraakt op zijn einde, maar Joshua Zirkzee lijkt helemaal zijn draai gevonden te hebben bij RSC Anderlecht.

Hoe groot de kans is dat Zirkzee volgend seizoen bij paarswit speelt is heel moeilijk in te schatten. De huurdeal bevat hoe dan ook geen aankoopoptie, maar een nieuwe uitleenbeurt kan wel.

Bij de NOS liet Zirkzee zelf weten dat hij weinig tot geen contact heeft met moederploeg Bayern München en dan ook niet echt denkt aan een terugkeer naar Duitsland.

“Om nu na een seizoen waarin ik veel speel weer bij Bayern in de schaduw te gaan lopen, heeft volgens mij weinig zin”, zegt Zirkzee aan de Nederlandse openbare omroep. “Ik wil gewoon spelen en zal na dit seizoen gaan kijken waar dat het best kan en dan ga ik ook in gesprek met Bayern.”