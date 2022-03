CIJFER VAN DE WEEK: 299: hoe erg de Jupiler Pro League nog steeds een duiventil voor coaches is

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar hoelang het duurt voor coaches in de diverse competities van de wereld worden ontslagen.

Het CIES berekende dat men in de Engelse tweede klasse gemiddeld 1563 dagen aan boord kan blijven als coach, meer dan vier jaar dus.

299 dagen

Saoedi-Arabië (156 dagen) is het land waar coaches het snelst worden ontslagen. De Jupiler Pro League staat ook eerder onderaan het klassement.

Met 299 dagen zingt een coach het in ons land gemiddeld geen jaar uit. Amper 5,9% van de coaches zitten er langer dan twee jaar, 47,1% zit er nog geen zes maanden. Een duiventil, zo u zegt.