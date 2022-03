šŸŽ„ Ex-speler Club Brugge waant zich even held van de natie, maar Kameroen slaat genadeloos toe

Arm Algerije. Dankzij een doelpunt diep in de tweede verlenging leken ze op weg naar Qatar, maar in de blessuretijd sloeg Kameroen genadeloos toe. Mahrez en co. bleven achter met een ongekende kater.

Na de 0-1 uit de heenmatch moest Kameroen vol aan de bak in Algerije. Choupo-Moting scoorde halfweg de eerste helft, wat het enige doelpunt was in de reguliere speeltijd. In de verlengingen keken beide ploegen lang de kat uit de boom, tot Algerije in minuut 118 een hoekschop kreeg. Ahmed Touba, die de nationale Belgische jeugdploegen doorliep en bij Club Brugge opgeleid werd, klom het hoogst en bezorgde zijn land een WK-ticket. COUVREZ AHMED TOUBA DE DRACHMES ET DE LINGOTS ! pic.twitter.com/b2hqiasR1z March 29, 2022 Dat dacht iedereen, maar dat was buiten Ekambi gerekend. De Kameroener zag de bal in minuut 124 voor zijn voet vallen en hij twijfelde niet: 1-2 voor Kameroen, dat op basis van zijn twee uitdoelpunten (de uitregel bestaat nog steeds in Afrika) naar het WK mag. Toko-Ekambi, en el último minuto de la prórroga, marcó el 1-2 en Argelia šŸ‡©šŸ‡æ y metió a Camerún šŸ‡ØšŸ‡² en el Mundial de Qatar šŸ‡¶šŸ‡¦ pic.twitter.com/Jxm74h60hl — Gabo F.C. (@GabriF16) March 30, 2022