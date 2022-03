Nenad Jestrovic moest ook uitleg geven over de transfer van Aleksandar Mitrovic: "Ik ben opgeroepen door de Servische politie"

Voormalig goalgetter van Anderlecht, Nenad Jestrovic, was de makelaar van Aleksandar Mitrovic toen hij tekende bij Anderlecht. Hij is ook verhoord door het gerecht naar aanleiding van de transfer.

“Ik ben opgeroepen door de Servische politie”, zegt Jestrovic aan Gazet van Antwerpen. “Ik heb geantwoord op al hun vragen, want zelf heb ik niets te verbergen. Ja, ik was de man die Mitrovic van Partizan naar Anderlecht transfereerde en daarvoor kreeg ik een commissie. Van Holsbeeck had evenwel ook Christophe Henrotay een mandaat gegeven en die kreeg toen dus ook een commissie.”

Toen Mitrovic twee jaar later voor 18 miljoen euro naar Newcastle vertrok was Jestrovic niet meer zijn makelaar. Hij had er toen niets meer met te maken geeft hij aan. Dus over eventuele onwettige zaken bij die transfer heeft hij geen weet.