Van Nistelrooij toont interesse in oude bekende, die momenteel onder contract ligt bij Manchester United

Ruud Van Nistelrooij wordt pas volgend seizoen hoofdcoach van de Rotterdamse grootmacht, maar zou zijn eerste transferslag al willen slaan. Zo zou PSV interesse tonen in de Belgische Braziliaan Andreas Pereira (26), die momenteel op uitleenbasis speelt bij het Braziliaanse Flamengo.

De middenvelder ligt nog tot 2023 onder contract bij Manchester United, maar zou volgens Voetbalinternational in de belangstelling staan van PSV. Al liggen er met het Lyon en Flamengo, die hem definitief zou willen overnemen, nog kapers op de kust.

Hoeveel hij zou moeten kosten, en hoe concreet de Eindhovenaars zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Volgens Het Belang Van Limburg is PSV de spelmaker sinds zijn vertrek in Eindhoven wel altijd blijven volgen. Hoe dan ook zou Pereira het tekort aan creatieve middenvelders bij de lampenclub kunnen oplossen.

Pereira speelde van 2005 tot 2011 bij de jeugd van de Rotterdammers. Zijn laatste twee jeugdjaren werkte hij af bij Manchester United, om in 2014 in de eerste ploeg van de Mancunians te belanden. Hier schipperde hij vooral tussen bank en basis, met uitleenbeurten aan Granada, Valencia, Lazio Roma en Flamengo.