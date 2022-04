Analist begrijpt de fout van Hervé Koffi niet: "Wat bezielde hem? Iemand moet het hem toch eens vragen"

Anderlecht kreeg gisteren een vrijgeleide van Charleroi richting winst. De eerste goal was alvast volledig op het conto van doelman Hervé Koffi te schrijven. Jacky Mathijssen, zelf ooit ook doelman, begreep het niet.

Mathijssen zag een onmachtig Charleroi. "Charleroi is meester in het voetballen in het contact, maar ze spiegelden zich niet aan hun tegenstrever. Anderlecht eiste het balbezit op en Charleroi kwam er niet meer aan te pas", zegt hij in HBvL.

"Maar de exponent was toch doelman Hervé Koffi van Charleroi. Iedereen kan eens langs een bal pakken of een fout maken, maar wat hem bezielde? Ik weet het nog steeds niet. Ik hoop dat iemand het hem toch eens vraagt. Op een bepaalde manier heeft Anderlecht het geforceerd, maar Charleroi legde Anderlecht niets in de weg. Ze hebben het hen gemakkelijk gemaakt.”