Belhocine gunt spelers geen vervroegde vakantie: "Moeten rekening houden met piste van drie zakkers"

Na de match tegen Anderlecht zondag zit het seizoen van KV Kortrijk erop. Ze konden zich niet plaatsen voor de play-offs, maar van een vervroegde vakantie is geen sprake. Integendeel: Karim Belhocine wil er stevig de pees op leggen.

Belhocine ziet het volgend seizoen immers met argwaan tegemoet. “Wij trainen gewoon verder en dit minstens tot begin mei. Er liggen ook al meerdere oefenmatchen vast. Het is de bedoeling dat we wekelijks een match zullen spelen. In april is het de bedoeling dat we de basis leggen voor het nieuwe seizoen, dat weleens heel specifiek en heel zwaar zou kunnen worden”, aldus Belhocine in Het Nieuwsblad.

Veel clubs vrezen dat er geen ontkomen is aan de drie zakkers volgend seizoen, zoals eerder overeengekomen werd. “Het begint al erg vroeg in de derde week van juli en dan is er in de winter die onderbreking door het WK. Bovendien ligt de piste van drie zakkers nog steeds op tafel, ook daar moeten we rekening mee houden. Ik duld dus zeker geen laksheid in de matchen en op training. De spelers moeten zich nu al tonen.”