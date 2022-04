Dante Vanzeir stond weer op het veld: "Laten zien in play-offs dat we er nog zijn"

Dante Vanzeir mocht bij Union SG opnieuw spelen na zijn wekenlange schorsing voor een rode kaart na een slag.

Dante Vanzeir stond tegen Beerschot opnieuw tussen de lijnen nadat hij zijn schorsing van vijf weken uitgezeten heeft. “Het was geweldig om weer op het veld te staan, het is lang geleden. Ik voel me erg goed. Ik heb het team geholpen en wat kansen gecreëerd, dat geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden”, liet Vanzeir achteraf horen bij La Dernière Heure.

Het voetbal van zijn ploeg kan Vanzeir duidelijk bekoren. “We hadden genoeg kansen om te winnen, maar we missen efficiëntie. We spelen wel goed. We gaan in play-off 1 laten zien dat we er nog zijn.”

De wedstrijd werd zeven minuten voor tijd stopgezet door ongeregeldheden met de Beerschotfans. “Het is jammer dat de wedstrijd zo eindigde, maar nu wachten we de beslissing af en zien we wel."