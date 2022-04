Afgelopen zondag verloor RFC Seraing in eigen huis van Racing Genk (0-2) op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

Seraing begon goed aan de wedstrijd tegen een zeer timide en onderdrukte Genkse ploeg. Tot aan de rode kaart van Dabila kwam Seraing eigenlijk amper in de problemen. Na amper 35 minuten werd de centrale verdediger van de thuisploeg naar de kleedkamer gestuurd. Hij haalde Onuachu onderuit die alleen door was op de doelman. Genk profiteerde van hun numerieke overwicht op het veld om de score te openen net voor de rust. Ito legde de 0-1 heel knap voorbij Dietsch.

"We zijn nog steeds teleurgesteld omdat we vandaag een goed resultaat wilden halen. We werden tegengehouden door de rode kaart, want we zaten nochtans goed in de wedstrijd", zei Junior Sambu Mansoni. "De rode kaart was zwaar overdreven. Ze waren nog met twee aan het verdedigen tegen Onuachu en dus was een gele haart op zijn plaats geweest", vervolgde de voormalige Visé-speler. "Ondanks het resultaat wisten we dat we inhoud en goede bedoelingen moesten tonen voor de play-downs die ons te wachten staan. De wedstrijd in Genk maakte al deel uit van onze voorbereiding," besloot de rechtsback.