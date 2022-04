Debat van de week: uw kampioen is bekend - en wie is voor u de speler van de reguliere competitie?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar uw voorspelling voor het kampioenschap. En u was daarin toch wel enigszins verdeeld te noemen. Club Brugge kreeg de meeste stemmen achter zich, maar ook Union kreeg heel wat supporters achter zich. En ook de twee andere kandidaten in play-off 1 zijn voor u niet kansloos. Beste speler Deze week vragen we u naar de beste speler in onze vaderlandse competitie. Wie kon u het meeste bekoren? De branie van enkele spelers van Union, de standvastigheid van Bruggelingen of de bepalende doelpunten van Frey? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is voor u de speler van het seizoen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Nielsen (Union) 5% Vanzeir (Union) 0% Undav (Union) 25% De Ketelaere (Club Brugge) 10% Lang (Club Brugge) 0% Vanaken (Club Brugge) 0% Frey (Antwerp) 0% Gomez (Anderlecht) 25% Verschaeren (Anderlecht) 0% Tissoudali (AA Gent) 5% Ngadeu (AA Gent) 0% Ito (Genk) 0% Hotic (Cercle) 5% Schoofs (KV Mechelen) 0% Cuypers (KV Mechelen) 5% Mercier (OH Leuven) 5% Vossen (Zulte Waregem) 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 15% Stem Je kan nog stemmen tot 13/04/2022 18:00.