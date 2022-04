Club Brugge wint vlot van Oostende en we weten ook al wie de mogelijke vervanger van Odoi wordt

KV Oostende en Club Brugge hebben vandaag een oefenpot afgewerkt. De bezoekers uit Brugge gingen met de winst gaan lopen.

Maar Oostende speelde wel een meer dan verdienstelijke match. Ze zullen het de komende tijd in ieder geval met zulke matchen moeten doen om het programma nog wat vol te krijgen. Club had in de eerste helft moeite met een goed georganiseerd KVO, maar kwam wel snel op voorsprong via De Ketelaere. Ambrose maakte vlug gelijk.

Schreuder wisselde bij de rust zeven spelers, maar liet wel Balanta staan, die waarschijnlijk de vervanger van Odoi wordt als die niet fit geraakt. Adamyan viel wel goed in en scoorde nog twee keer.

Opvallend: bij Oostende stond de 19-jarige Noa Wyns in de verdediging. De testspeler van Union speelde de volledige match.