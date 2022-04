Pep Guardiola verwijt doelman niets na flater tegen Liverpool: "We gebruiken onze doelman net daarvoor"

Geen treble voor Manchester City en Pep Guardiola. De Citizens gingen met 2-3 onderuit tegen Liverpool in de halve finale van de FA Cup. Vooral de flater van doelman Zack Steffen zinderde na.

City stond na een fantastische eerste helft 0-3 achter tegen Liverpool. Dat het uiteindelijk nog 2-3 wordt, maakt de fout van doelman Zack Steffen des te bitterder. Toch heeft City-trainer Pep Guardiola geen spijt van zijn keuze om Steffen boven Ederson te verkiezen in doel.

"Het zou unfair geweest zijn. Steffen is onze doelman in de bekercmpetities in Engeland, klaar. Dat foutje was een risico dat we nemen om als team zo te spelen. Het was een foutje en dat kan gebeuren. Vorige week ging Ederson zo bijna in de fout. We gebruiken onze doelman vaak in het spel met als doel om ruimtes te creëren", klinkt het.

"Als iedereen fit is..."

Tegenover de Champions League-wedstrijd op het veld van Atlético Madrid stonden er heel wat andere namen tussen de lijnen bij City. Noodgedwongen volgens Guardiola: "Rodri en Mahrez waren fit maar De Bruyne en vele anderen hadden toch wat kwaaltjes. Ruben Dias had 7 weken niet gespeeld, Kyle Walker is nog geblesseerd en ook Gündogan recupereert nog na een contact van tegen Atlético."

"Als iedereen fit is, lukt het wel. Maar om Altético, Liverpool, Atlético, Liverpool op je programma te krijgen op een korte tijdspanne... Je moet roteren dan. Vandaag zijn we blijven vechten tot het einde en ons zeker goet getoond", besluit hij.