Analist maakt opvallende keuze: "Ik zet hen allebei boven Murillo"

Analist Wim De Coninck werd door Het Nieuwsblad gevraagd om zijn ideaal elftal samen te stellen gemaakt uit spelers van Gent en Anderlecht. Daarbij maakt hij op de rechtsachter toch een opvallende keuze.

De Coninck verkiest Alessio Castro-Montes boven Amir Murillo. “Je kunt ook kiezen voor Samoise want ik verkies hen allebei boven Murillo, die toch minder constant is in zijn prestaties", zegt hij in de krant. "Castro-Montes was vorig jaar ook al sterk op dreef en hij is een te goede voetballer om hem naast de ploeg te zetten."

"Natuurlijk doet Samoise het uitstekend op de rechterflank maar de ervaring van Alessio speelt ook mee. Hij weet wat het is om topduels zoals een finale af te werken. Samoise heeft een formidabel loopvermogen en als je me volgend jaar deze vraag stelt, zal ik misschien gewoon al voor Matisse kiezen. Hij heeft snelheid en uithouding. Maar momenteel kies ik voor Castro-Montes.”