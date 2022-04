Opmerkelijk: Constant Vanden Stock investeerde in Anderlecht, maar het had net zo goed ... Union kunnen zijn

Constant Vanden Stock schreef historie met Anderlecht, inclusief tien landstitels en drie Europese bekers. Maar het had ook anders kunnen lopen.

Toen Constant Vanden Stock eind jaren '60 wilde investeren in het voetbal, keek hij namelijk eerst naar Union SG.

Die club was van oudsher een grotere club geweest en had de geschiedenis dus mee - Vanden Stock had er ook een verleden als speler tussen 1938 en 1943.

Boeren

"Hij voelde zich nog het meest verbonden met die club. Er werd gediscussieerd met de toenmalige bestuurders, maar finaal gingen zij niet op het aanbod van Vanden Stock in. Ze vreesden dat Constant de club helemaal naar zijn hand zou zetten en dat zij daardoor hun privileges zouden verliezen", geeft Yves Van Ackeleyen, archivaris van Union, aan in Het Laatste Nieuws.

Bovendien was volgens voetbalhistoricus Kurt Deswert de vrouw van Constant een hevige fan van Union: "Zo zou ze gevraagd hebben aan Constant wat hij bij die boeren van Anderlecht ging doen."