Wat met Beerschot? 'Prins Abdullah verkoopt een van zijn clubs'

Beerschot zal volgend seizoen niet langer actief zijn op het hoogste niveau, maar uitkomen in 1B. En er is ook nog ander nieuws dat het toch ietwat bang afwachten maakt.

Zo is Prins Abdullah volgens The Athletic bezig met het verkopen van Sheffield United, de zusterclub van Beerschot.

Verkoop

Hij kocht zich ooit in voor minder dan 20 miljoen euro bij de club en zal nu het zevenvoud kunnen verdienen bij de verkoop.

De vraag is wat het voor Beerschot zou betekenen als Sheffield in nieuwe handen terechtkomt. Tot op heden wordt er over De Mannekes niet gerept.