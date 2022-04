Radja Nainggolan geen voorstander van play-offsysteem: "Belachelijk, voor mij is Union kampioen"

Antwerp begint als nummer vier aan de play-offs. De achterstand op leider Union bedraagt na halvering 'slechts' zeven punten. Hoewel zijn ploeg dit seizoen profiteert van het systeem, is Radja Nainggolan allesbehalve voorstander. "Dit is belachelijk", klinkt het eerlijk.

Radja Nainggolan begint met Antwerp aan de Champions' play-off met een uitwedstrijd bij Club Brugge. Na halvering van de punten bedraagt de achterstand op Club Brugge vier punten, een kloof die speelbaar is. "De play-offs zijn belachelijk. Union is voor mij de kampioen. Punt. De play-offs zijn belangrijk voor de portefeuille van het Belgische voetbal", aldus Nainggolan in Gazet van Antwerpen.

Brian Priske gaf tijdens zijn persbabbel aan dat het de ambitie is van Antwerp om hoger dan de vierde plaats te eindigen. "Die eerste match wordt meteen cruciaal", beseft Nainggolan. "Als we zondag winnen in Brugge, naderen we tot op een punt van hen. Als we zondag verliezen, moeten we waarschijnlijk mikken op de derde plaats."

Antwerp en Paul Gheysens snakken naar een titel, maar behoudens een voetbalmirakel moet Antwerp nog wat geduld uitoefenen. "Het is normaal dat de verwachtingen hoog zijn, met een voorzitter die veel geld in deze club pompt. Antwerpen is ook de beste stad van België. De voorzitter maakt heel duidelijk dat deze stad een ploeg moet hebben die aan de top staat. Lukt dat niet dit jaar, dan zal het volgend jaar zijn. Of het jaar daarna. Maar vroeg of laat zal Antwerp iets winnen", besluit Radja Nainggolan.