Frédéric Gounongbé ziet nog kansen voor zijn oude ploeg RWDM: "Ik dacht dat ze hun tegenstander bij de keel zouden grijpen"

De nummer twee uit 1B, RWDM verloor afgelopen weekend van RFC Seraing (0-1) in de eerste barragewedstrijd. De terugwedstrijd vindt komende zaterdag plaats in Stade du Pairay.

Georges Mikautadze scoorde afgelopen zaterdag het winnende doelpunt op bezoek bij RWDM. Een geplaatst schot dat Théo Defourny, net voor rust, niet kon verwerken. In de tweede helft raakten de Brusselaars tweemaal de lat voordat Oparé een bal van de lijn haalde. De thuisploeg mag echter ook hun doelman bedanken die enkele beslissende reddingen verrichtte.

"RWDM heeft zich aangepast aan RFC Seraing. Zij waren bang voor de linkerflank van Seraing en waren nerveus in het begin van de wedstrijd. Ik dacht dat ze hun tegenstander bij de keel zouden grijpen", zei Frederic Gounongbé die zaterdag in het stadion aanwezig was.

"Molenbeek was gevaarlijker na de pauze met Rommens. Maar ik vond Seraing over heel de wedstrijd beter spelen. Théo Defourny beperkte de schade en liet zijn ploeg al hun kansen behouden voor de terugwedstrijd", onderstreept de oud-speler van de Brusselse club.

Het Edmond Machtens stadion zat vol, iets wat in achttien jaar niet meer was gebeurd. "Er was een geweldige sfeer, het was ongelooflijk. Ik heb in dit stadion gespeeld en ik heb het nog nooit zo vol gezien. Ik sprak met enkele spelers na de wedstrijd en ze waren teleurgesteld over het resultaat. Ze speelden een beetje tegen de natuur in door zich aan te passen aan de tegenstander. Alles is nog mogelijk voor de terugwedstrijd. Het zou een geweldige prestatie voor het Brusselse voetbal zijn als RWDM het tot 1A zou schoppen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar er is hoop", besloot de voormalige aanvaller.