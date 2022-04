Debat van de week: dit is uw kampioen - en wat met het plan rond effectieve speeltijd?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het kampioenschap en wie volgens u de titel zou gaan pakken na de zes speeldagen in de play-offs. Union is voor u lichtjes favoriet, op de voet gevolgd door Club Brugge. Ook in Anderlecht zag u nog wel wat, al is dat mogelijk na een speeldag alweer wat minder logisch. Deze week vragen we u naar het idee van enkele analisten en ook onder meer Jan Vertonghen om te gaan werken met effectieve speeltijd. Dan zou er bijvoorbeeld 60 (of 70) minuten worden gevoetbald, met een klok die kan worden stilgezet. Zo zou het tijdrekken kunnen worden vermeden. ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

