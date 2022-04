Schreuder komt met opvallende uitspraak: "Anderlecht is nog steeds titelkandidaat"

Zondag trekt Club Brugge naar Anderlecht op de tweede speeldag van de play-offs.

Club Brugge kan zich in het Lotto Park geen misstap veroorloven. Al loopt het voor blauwzwart niet altijd even gemakkelijk tegen de ploeg van Vincent Kompany. “Ik weet uit ervaring dat dit de grootste clubs zijn in dit land. Het is heel mooi om dit mee te maken, maar het gaat om de spelers. We moeten proberen dominant te zijn”, zegt Schreuder op zijn persconferentie.

“Anderlecht en Club zijn twee voetballende ploegen, een beetje met dezelfde speelstijl. Ik verwacht een heel agressief Anderlecht. Zondag hebben ze zich heel knap herpakt na die 2-0-achterstand.”

Schreuder komt met een opvallende uitspraak over de titelstrijd. ““Het gat met ons is zeven punten en wij kunnen nog steeds kampioen worden. Dan is ook Anderlecht nog steeds titelkandidaat. Hier hebben ze me vaak verteld dat de prijzen pas op het einde van de rit verdeeld worden. Ik heb niet gevloekt na de zege van Union. Wel gewoon gekeken, zoals iedere andere trainer dat doet.”