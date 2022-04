Anthony Vanden Borre pikt aantijgingen van matchfixing niet: "Ik denk dat het Duchâtelet frustreert dat hij overal snel is moeten vertrekken"

Anthony Vanden Borre (34) geniet van zijn voetbalpensioen. In HLN blikt het voormalige toptalent vooruit op Anderlecht-Club Brugge, maar tegelijkertijd wil Vanden Borre ook een en ander rechtzetten. De aantijgingen van Roland Duchâtelet over matchfixing zitten hem hoog.

De voormalige voorzitter van Standard beticht Vanden Borre ervan luxehorloges te hebben uitgedeeld aan de spelers van Racing Genk in 2014. Totale onzin, volgens Vanden Borre. "Ik ben nog steeds niet ondervraagd, maar ik hoop dat die dag snel komt. Meneer Duchâtelet ken ik enkel van naam. Hij is bij veel clubs gepasseerd en ook telkens weer moeten vertrekken omdat het niet goed liep. Ik denk dat het hem ergens zal frustreren", aldus Vanden Borre.

"Als je iemands naam door het slijk haalt, moet je bewijzen hebben. Dit is gratuit en dat pik ik niet. Voor mij is voetbal passie, al de figuren errond interesseren me niet. Het zijn de figuren in de marge, zoals Duchâtelet, die van voetbal big business maken. Zij zijn niet gepassioneerd door voetbal, maar door hun geld."