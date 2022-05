Deinze haalt beloftencoach weg bij Cercle Brugge: "Zoveel mogelijk jeugdspelers laten doorbreken in het eerste elftal"

Wouter Artz werd aangesteld als de nieuwe directeur van de KMSK Deinze Youth Academy. Hij zal instaan voor de algemene professionalisering en het coördineren van de sportieve strategie bij de jeugdacademie van Deinze, dat hem weghaalt bij Cercle Brugge.

Daar was de ex-voetballer samen met Jimmy De Wulf verantwoordelijk voor de beloftenploeg. Bij de Youth Academy van KMSK Deinze zal Artz eerst een analyse maken van de huidige structuur en deze verder uitbouwen. Hij zal de jeugdcoaches ondersteunen en begeleiden alsook een specifieke voetbalmethode integreren in de jeugdploegen. Naast zijn functie als Academy Director zal hij ook de rol van transition coach vervullen en zal hij dicht bij de spelers blijven staan om hen van dichtbij op te volgen en te helpen ontwikkelen.

Wouter Artz (Academy Director): “Ik denk dat KMSK Deinze alles in zich heeft om met een goede lokale verankering en een goede basisinfrastructuur het maximale uit de jeugd te gaan halen en de Academy als een ‘brand' op de kaart te gaan zetten. Het is dan ook mijn ambitie om zoveel mogelijk jeugdspelers door te laten breken in het eerste elftal. Kernwaarden zoals doorzettingsvermogen, respect en positiviteit zijn hierin heel belangrijk. Bovendien krijg ik zelf de kans om met experts en ambitieuze mensen te mogen werken. Ik kijk er dus enorm naar uit om vanaf juli fulltime aan de slag te gaan.”

Adrián Espárraga (Sporting Director): “Het is een van onze belangrijkste doelen om de jeugdacademie te verbeteren. Wouter is iemand met veel ervaring en kennis van het Belgisch voetbal, en zal dus een grote meerwaarde bieden op het gebied van spelersontwikkeling en trainingsmethodologie. Hij zal zich daarnaast ook actief bezighouden met de U18- en U21-teams om de stap naar het eerste elftal korter te maken zodat spelers van de jeugdacademie sneller kunnen integreren in de A-kern.”