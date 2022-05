Analist schuift zijn keuze naar voren: "De beste keeper uit onze competitie"

Het seizoen loopt op zijn einde en dan durven analisten zich al eens wagen aan wie de beste was.

Analist Patrick Goots doet dat over de doelmannen. Hij noemt er meteen twee. “Butez is samen met Union-doelman Anthony Moris de beste keeper uit onze competitie”, zegt Goots aan GVA.

“Na een eerste seizoen waarin hij vaak ter discussie stond, ontpopte Butez zich tot absolute nummer 1. Hij straalt meer rust uit dan vroeger en scheldt zijn verdedigers na een tegengoal niet langer de huid vol. Én hij heeft een formidabele traptechniek voor een keeper. Butez dropt een bal waar je maar wil.”

Butez koos maar liefst 439 keer voor een lange bal. Enkel Wesley Hoedt van Anderlecht (474) doet dat meer. “Het uitvoetballen is een probleem bij Antwerp, waardoor de defensie te pas en te onpas op Butez rekent”, gaat Goots verder.

“Björn Engels heeft die kwaliteiten wel, maar was twee keer lange tijd buiten strijd. Antwerp kan in de zomermercato best een extra type Hoedt naar de Bosuil halen, al lopen zulke verdedigers niet dik gezaaid.”