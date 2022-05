Anderlecht richt al zijn aandacht op één van zijn twee spitsen: extra seizoen lijkt opeens mogelijk

Anderlecht weet waar het voor staat: voor volgend seizoen zetten ze alles op een verlengd verblijf van Joshua Zirkzee. Dat lijkt geen utopie te zijn, in tegenstelling tot bij Christian Kouamé. Die is onhoudbaar.

Kouamé heeft bij Anderlecht zich toch wel weer in de spotlights gevoetbald. Alhoewel hij er zich goed voelt, zal Fiorentina hem deze zomer terugroepen en willen verkopen. Dan spreken we over een transfersom van 10 miljoen en meer en dat is geen spek voor de bek van Anderlecht.

Bij Zirkzee is er meer hoop. De 20-jarige Nederlander is met Bayern München in gesprek over een contractverlenging, weet HLN. Dat betekent ook dat ze hem niet direct zouden moeten verkopen en Zirkzee is graag op Anderlecht. Dus moeten ze hopen dat hij zelf aandringt op een verlengd verblijf bij Anderlecht. Bij Bayern heeft hij geen kans op speelminuten zolang Robert Lewandowski er rondloopt.