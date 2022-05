Schreuder doet woensdag eindelijk nog eens beroep op ongelukkige verdediger

Tegen Union is Stanley Nsoki geschorst en dus mag Jack Hendry nog eens opdraven. Voor de 27-jarige Schot zijn eerste basisplaats sinds 2 februari.

Nsoki pakte zijn derde gele kaart in evenveel matchen. Zijn logische vervanger is dan Hendry, maar de relatie tussen hem en Alfred Schreuder is niet optimaal. Dat liet de verdediger ook weten in een interview in zijn thuisland. Ze beweerden wel dat de plooien gladgestreken zijn, maar Hendry moest het sindsdien doen met korte invalbeurten.

Hendry moest zijn basisplaats aan Brandon Mechele afstaan nadat hij rood pakte in de beker tegen Gent. De eerste match van de play-offs, tegen Antwerp, viel hij zelfs als 19de man uit de selectie. Tegen Anderlecht kreeg hij zes minuten.