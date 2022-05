Wie zijn Antonio Nusa en Kristian Arnstad, de twee jonge Noren uit onze Belgische competitie?

Afgelopen speeldag kwamen twee talentvolle Noren in actie in de Champions Play-Off. Maar wie zijn de jeugdproducten van het Noorse Stabaek Fotball?

In de wedstrijd tussen Union SG en Club Brugge viel Antonio Nusa in het slot van de wedstrijd in voor Noa Lang. En diep in de toegevoegde tijd kon de 17-jarige Noor scoren voor de bezoekers. Zijn eerste doelpunt in het shirt van Blauw en Zwart. Hiermee is hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor Club Brugge.

Nusa koos afgelopen zomer voor Blauw en Zwart nadat hij vier jaar bij Stabaek Fotball had doorgebracht. Op zijn 13de verliet hij Langhus IL voor de jeugdploeg van Stabaek. En drie jaar later kwam hij een eerste keer in actie voor de eerste ploeg. In totaal speelde de Noor 13 wedstrijden in de Eliteserien, waarin hij drie keer de weg naar het doel vond.

De landskampioen betaalde voor de linksbuiten drie miljoen euro, veel geld voor een onervaren voetballer, maar bij Blauw en Zwart hebben ze veel vertrouwen in de Noor. In zijn geboorteland wordt Nusa vergeleken met Neymar. De aanvaller is net als de Braziliaan snel, dribbelvaardig en creatief.

Een ander jong talent uit de jeugdopleiding van Stabaek Fotball is Kristian Arnstad. De jonge Noor werd op 16-jarige leeftijd door Anderlecht naar België gehaald. Na zijn sterke prestatie in de Play-Offs tegen Club Brugge verscheen de middenvelder afgelopen speeldag opnieuw aan de aftrap tegen Antwerp. Ook toen liet de jongeling een goede indruk achter.

Arnstad was in 2016 in de belangstelling van Manchester United en Ajax, maar koos uiteindelijk voor het project in Anderlecht. De Noor was overtuigd in de kansen die hij ging krijgen bij de Belgische recordkampioen. In oktober 2020 maakte Arnstad zijn debuut in het Lotto Park tegen Club Brugge (0-3). Toen was duidelijk dat het nog te vroeg was voor de middenvelder. Anderhalfjaar later stond de Noor opnieuw aan de aftrap tegen Club Brugge en deze keer was zijn prestatie beter. De Anderlecht-speler werd verkozen tot man van de wedstrijd en een week later trof hij de paal tegen Antwerp.

Arnstad begon als voetballer bij het Noorse Nardo FK alvorens te verhuizen naar de jeugdreeksen van Stabaek. Op 21 mei 2019 maakte de toen 15-jarige middenvelder zijn debuut in de Noorse beker tegen Elverum.

Bij Anderlecht hebben ze veel vertrouwen in de jonge Noor. Zijn contract loopt to juni 2023, maar de Brusselaars werken momenteel aan een contractverlenging.