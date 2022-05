Contract van Dany Verlinden wordt niet verlengd bij Cercle, twee andere assistenten mogen wel blijven

Cercle Brugge heeft zopas bekendgemaakt dat het niet verder zal gaan met Dany Verlinden als keeperstrainer. De contracten van twee andere assistent-trainers worden wél verlengd.

Verlinden tekende in 2018 een contract als keeperstrainer bij Cercle Brugge en dat was toen een opmerkelijk nieuwsfeit. De voormalige doelman speelde namelijk in zijn carrière voor twee clubs: Lierse en... Club Brugge. Bij Club werd hij een echte clublegende en werd hij in 1990 maar liefst 1390 minuten niet gepasseerd, een toenmalig record. Daarna werd hij keeperstrainer bij Club maar enkele jaren later werd hij ontslagen ten voordele van Philippe Vande Walle.

"Het aflopende contract van Verlinden wordt niet verlengd. Cercle bedankt Dany voor z'n inzet en professionalisme en wenst hem veel succes toe in z'n verdere loopbaan", klinkt het.

Assistent-coaches Jimmy De Wulf en Miron Muslic mogen wel langer blijven bij de vereniging. Muslic is een Oostenrijkse coach die in het verleden vooral aan de slag was bij SV Ried terwijl De Wulf als speler meer dan 100 wedstrijden de kleuren van Cercle verdedigde als verdediger.