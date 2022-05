KV Kortrijk ziet sterkhouder in de verdediging vertrekken

Het seizoen zit er al een tijdje op voor KV Kortrijk en dus is het voorbereiden op de nieuwe voetbaljaargang. Dit zal het alvast moeten doen zonder één van hun sterkhouders.

Trent Sainsbury verlaat transfervrij KV Kortrijk als zijn contract afloopt op 30 juni. De Australische verdediger van 30 jaar was één van de sterkhouders in de defensie van de West-Vlamingen. Hij kwam in de zomer van 2020 over van het Israëlische Maccabi Haifa.

In zijn periode bij KV Kortrijk kwam hij tot 50 wedstrijden waarin hij zesmaal het doel vond. Het is nog niet bekend wat zijn nieuwe club gaat worden.