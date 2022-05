Dante Vanzeir over de gemiste penalty tegen Club Brugge: "Kantelpunt in de titelstrijd, maar ik nam mijn verantwoordelijkheid"

Net niet. Union moest in een spannende strijd finaal het hoofd buigen voor Club Brugge, dat met de titel aan de haal ging. Union charmeerde met zijn manier van spelen, maar kon zichzelf niet belonen. Vooral Dante Vanzeir kende een ongelukkig einde van een fantastisch seizoen.

De Limburger pakte in Charleroi rood na een slag, waardoor hij vijf matchen moest brommen. In de play-offs miste Vanzeir enkele huizenhoge kansen én een levensbelangrijke strafschop in de topper tegen Club Brugge. In Het Nieuwsblad geeft de Limburger aan dat het missen van die elfmeter lang in zijn hoofd bleef spoken.

"Het was een kantelmoment in de titelstrijd, maar ik heb toen gefaald. Achteraf stel je jezelf veel vragen. Was ik de juiste man om te trappen? Ik had nog maar net die lange schorsing achter de rug en was de speeldag daarvoor niet zo efficiënt geweest bij Antwerp. Ik stond als eerste op de lijst en dus nam ik mijn verantwoordelijkheid. Die misser heeft de match veranderd."

"Ik zal altijd blijven denken: wat als ik die strafschop had gescoord? Misschien waren we dan kampioen geworden, al kan je dat niet met zekerheid zeggen. Het is passé, je moet dat verwerken. Hoe? Dat deed ik op mijn eentje, want ik ben niet lang in de kleedkamer gebleven. Ook mijn vriendin weet dat ze me dan best even met rust laat. Te veel babbelen, werkt op zo'n moment niet voor mij. Ik heb nauwelijks geslapen die nacht. Ach, ik had beter moeten doen, zo simpel is het", besluit Vanzeir.