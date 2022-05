Sterkhouders Antwerp zoeken naar oorzaken wisselvallig seizoen: "We verloren on-Antwerps, en dat met de meest talentvolle kern sinds jaren"

Een vroege uitschakeling in de beker, amper vijf punten in de poulefase van de Europa League en met de hakken over de sloot gekwalificeerd voor de Champions' play-offs, waar ze gewogen en te licht bevonden werden. Neen, Antwerp beleefde niet het seizoen waarop ze gehoopt hadden.

In Gazet van Antwerpen zoeken sterkhouders Ritchie De Laet en Faris Haroun naar oorzaken. "We hadden misschien wel de meest talentvolle kern sinds jaren, maar de over-mijn-lijkmentaliteit erin krijgen bleek moeilijk. Dat hebben we meermaals gemist. De wedstrijden die we verloren waren vaak on-Antwerps", aldus Faris Haroun. De huidige ploeg wordt vaak vergeleken met het Antwerp onder Böloni. Routinier Faris Haroun ziet toch één duidelijk verschil. "Refaelov, Mbokani, Hoedt, Bolat, Arslanagic... Dat waren stuk voor stuk eindproducten, allemaal gasten met meer dan 100 wedstrijden op de teller. Vandaag zijn er met jongens als Benson, Balikwisha, Vines en Yusuf heel wat jongens met een grote groeimarge." Na de menselijke aanpak van Priske lijkt Antwerp nood te hebben aan iemand die harder en veeleisend is voor zijn spelers. Ritchie De Laet: "Misschien helpt dat, ja. Anderzijds weet je niet hoe de jonge gasten daarop zullen reageren. Bölöni kon ook hard zijn, maar de gemiddelde leeftijd was toen bij wijze van spreken 32 jaar."





