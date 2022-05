Pierre Kompany gaat niet mee naar Brugge vandaag: "Ik begrijp niet wat Vincent die mensen misdaan heeft"

Pierre Kompany, de padre familias van de familie Kompany, is trots op zijn kinderen. Ze willen vooruit in de wereld en zijn sociaal geëngageerd. In De Zondag liet hij er zich over uit.

Kompany zal vandaag wel niet in Jan Breydel te vinden zijn. "Neen. Dat is een principiële beslissing. Ik wil het niet, na wat er daar in december gebeurd is", zegt hij in De Zondag. "Je weet nooit wie je tegenkomt, of wat de mensen naar je roepen. Ik wil het risico niet lopen. Ik was echt in shock, en ik kan je verzekeren dat dat niet vaak voorkomt. Ik heb al wat meegemaakt in mijn leven. (even stil) Ik begrijp niet wat Vincent die mensen misdaan heeft? Dit valt op geen enkele manier goed te praten."

Vincent moet FIFA-baas worden, geen politicus

Hijzelf zit in de Brusselse politiek, maar dat zou hij zijn kinderen niet aanraden. “Neen. Ik zou hen aanraden om de beste te worden in wat ze doen. Ze zijn alle drie gepokt en gemazeld in de sportwereld. Daar ligt ook hun toekomst. Mijn dochter is voorzitter van BX Brussels, het team van Vincent. Daar voetballen 1.200 kinderen. Wauw! Zij levert schitterend werk. François is voetbalmakelaar geworden. Hij helpt spelers aan een team. Ook heel mooi. En Vincent? Hij moet FIFA-baas worden, geen politicus. Maar weet je wat ik vooral belangrijk vind? Dat ze ook andere mensen vooruit helpen.”