'Antwerp wil doelman die begin dit seizoen nog indruk maakte tegen Gent naar Bosuil halen'

Begin dit jaar maakte hij nog veel indruk tegen KAA Gent, nu lijkt hij op weg naar de Belgische competitie. Al zijn er veel kapers op de kust.

Vladan Kovacevic speelde een prima seizoen en werd ook doelman van het jaar in Polen voor zijn prestaties bij Rakow.

In het begin van het seizoen speelde hij nog tegen AA Gent in de voorrondes van de Conference League - hij liet toen vijf matchen na elkaar geen enkel doelpunt binnen, maar moest toch buigen in de Ghelamco Arena.

Nu staat hij volgens Poolse bronnen nadrukkelijk in de belangstelling van Antwerp, waar ze een nieuwe doelman zoeken - Beiranvand vertrekt er en er is ook interesse in Butez.

Er is veel interesse in de goalie vanuit andere landen, maar The Great Old zou toch over wat adelbrieven kunnen beschikken. Hij ligt wel nog tot 2024 onder contract bij zijn Poolse club.