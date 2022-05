📷 Splinternieuw vliegtuig Tango D10S ter ere van Diego Maradona

Een privéjet is helemaal omgetoverd tot een Maradona vliegtuig. Zowel de binnenkant als de buitenkant staan in het teken van de overleden Diego Maradona.

Vandaag werd een privéjet voorgesteld die helemaal in het teken staat van Diego Maradona. De in november 2020 overleden voetballer is een held in Argentinië en daarom hebben ze een vliegtuig ontworpen met kenmerken van de Argentijn.

Het vliegtuigje biedt plaats aan 12 personen en heet Tango D10S, een verwijzing naar zijn rugnummer 10. Het is gefinancierd door een Argentijns bedrijf waarvan de CEO een grote Maradona-fan is. Het toestel is in de kleuren van de Argentijnse vlag met foto's van de legende op gekleefd. Binnenin staan verschillende voorwerpen van de voetballer en kan je aan de hand van artificiële intelligentie in contact komen met de overleden ster.

De privéjet zal de komende weken over Argentinië vliegen en in november aanwezig zijn op het WK in Qatar. Nadien wordt het geveild voor het goede doel.

✈️ Presentaron el avión Tango D10S en homenaje a Diego Maradona que viajará a Qatar para el Mundial 2022. pic.twitter.com/6pjojtmdbP — Rosario Nuestro (@RosarioNuestro) May 26, 2022