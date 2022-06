Anderlecht heeft een eerste financieel akkoord bereikt in trainersdossier

De overgang van Felice Mazzu naar Anderlecht is een feit, maar verloopt niet zo eenvoudig als verwacht.

Felice Mazzu krijgt bij Anderlecht Samba Diawara van Sporting Charleroi als assistent. Volgens Het Nieuwsblad is er een akkoord met de Carolo’s.

Net als in het dossier van Felice Mazzu moest ook in deze transfer een afkoopsom geregeld worden. Dat zou nu al in orde zijn. Mazzu en Diawara werkten bij Charleroi al samen.

Voor de overgang van Mazzu naar het Lotto Park is er nog geen financieel akkoord tussen Anderlecht en Union, maar bij paarswit hebben ze er alle geloof in dat dit binnenkort in orde zal zijn.