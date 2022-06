Overleg over competitieformat hervat: alles wijst er op dat we volgend seizoen drie rechtstreekse dalers krijgen

Krijgen we vanaf het seizoen 2023-2024 zestien ploegen in 1A? Volgens de laatste vergadering wordt vooral over dit format gediscussieerd.

Pro League CEO Lorin Parys riep alle vertegenwoordigers van de profclubs bijeen om verder te discussiëren over de nieuwe competitieformat. Volgens HLN werd er goed onderhandelt tussen de ploegen. "Vandaag was een goede brainstorm, we werkten verder op de conclusies van vorige week", zei Lorin Parys. "Iedereen heeft zijn visie en standpunten kunnen delen en daar is uitvoerig over gedebatteerd. Het is volgende week vrijdag aan de clubs om te beslissen over een pak belangrijke hervormingen die op de agenda staan van onze Algemene Vergadering. To be continued dus", geeft de CEO van de Pro League mee.

Een deel van de "kleinere" ploegen blijft hopen op een competitie zoals het nu is met 18 ploegen, maar de laatste gesprekken lijken op iets anders uit te draaien. Mogelijk keren we terug naar een competitie met 16 ploegen in 1A en Play-Off 1 met zes ploegen, zonder halvering van de punten. Met gevolg dat aan het eind van komend seizoen drie ploegen rechtstreeks naar 1B zouden dalen. Volgende week vrijdag valt de beslissing tijdens een algemene vergadering.