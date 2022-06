'Vincent Kompany wil shoppen bij Oostende, OH Leuven en Anderlecht'

Als alles goed gaat, dan wordt Vincent Kompany maandag voorgesteld als nieuwe coach bij Burnley. Rest de vraag: welke transfers gaat hij doen?

Vincent Kompany krijgt als opdracht Burnley zo snel mogelijk (lees: meteen) terug naar de Premier League te brengen.

Drie pistes

Daartoe krijgt het door de FA in Engeland ook een ferm rugzakje dat het kan spenderen aan heel wat transfers.

Bij die tranfers zou Kompany ook denken aan spelers uit de Jupiler Pro League. Over Gueye van Oostende zijn er al langer geruchten, volgens La Dernière Heure denkt Vince The Prince ook aan Josh Cullen (Anderlecht) en Mandela Keita (OH Leuven).