Union stribbelt tegen, maar had om deze simpele reden altijd het eerste bod van Anderlecht op Mazzu moeten aanvaarden

De overgang van Felice Mazzu naar RSC Anderlecht blijft staartjes krijgen. Union SG stelt paars-wit én de voormalige coach in gebreke. Maar eigenlijk hadden de Brusselaars het eerste aanbod moeten aanvaarden.

Felice Mazzu verbrak zijn contract bij Union volgens de Wet van 3 juli 1978. Het jaartal zorgde voor veel ophef, maar uiteindelijk was dat een storm in een glas water. De coach heeft net als iedere werknemer het recht om op te stappen, op voorwaarde dat hij zijn opzegtermijn wil uitdoen of betalen.

Mazzu presteerde in het tussenseizoen - hij start maandag pas bij Anderlecht - in principe twee weken opzegtermijn, terwijl er nog vier te gaan zijn. Met andere woorden: Union heeft recht op die vier overige weken in de vorm van een schadevergoeding. Het maximale bedrag in dat geval: 60.000 euro.

Geen enkele waarde

Les Unionisten hopen echter via de rechtbank dat de clausules in het contract van Mazzu worden gerespecteerd. Enig probleem: zo’n clausules hebben op juridisch vlak geen enkele waarde. Extra pijnlijk: Anderlecht wou aanvankelijk 250.000 euro ophoesten. Maar ook dat is ondertussen geen optie meer.