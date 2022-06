'Anderlecht knoopt opnieuw gesprekken aan met AS Roma voor talentvolle middenvelder'

Afgelopen winter was er al interesse van Anderlecht in twee spelers van AS Roma. Eentje trok uiteindelijk naar Kortrijk, de andere bleef in Rome.

Ook deze zomer was er opnieuw intereses van Anderlecht in Bryan Reynolds, maar die kiest nu voor een uitleenbeurt aan Westerlo. Darboe Maar paars-wit heeft ook de piste Ebrima Darboe weer gelanceerd, weet alvast Corriere Dello Sport te melden. Darboe is een 21-jarige verdedigende middenvelder uit Gambia en hij staat dus opnieuw op het verlanglijstje van Anderlecht. Maakt hij deze keer wél de overstap naar België?