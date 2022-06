Man with a mission: "Als hij goed begint bij Antwerp, kan hij mee naar het WK"

Vincent Janssen werd vorige week aangekondigd als nieuwe spits van Royal Antwerp FC.

Vincent Janssen zet zijn carrière terug verder in Europa na zijn vertrek bij Monterrey. Volgens Youri Mulder zal hij een mooie meerwaarde betekenen.

“Janssen is een uitstekende afwerker met een droge vlakke trap”, zegt Mulder bij Sporza. “Hij heeft echt een goed schot en houdt de bal goed bij, maar hij is vooral een harde werker: hij is constant bezig en maakt zich steeds aanspeelbaar. Hij mist de snelheid om in de diepte aangespeeld te worden, maar hij positioneert zich wel slim.”

“De rol van Overmars en Van Bommel is ongetwijfeld groot geweest. Voor Janssen is het een uitgelezen mogelijkheid om zijn carrière in Europa weer te herlanceren. Want vergis je niet: in Mexico zat hij ook goed, hoor.”

Al is zijn doel vooral zich in de kijker spelen richting WK met Nederland. “Zoveel spitsen hebben we niet bij Oranje. Al zal Van Gaal normaal gezien Ajax-spits Brobbey verkiezen boven Janssen. Maar je weet het nooit. Als hij goed begint bij Antwerp, dan zou het zomaar kunnen dat hij meegaat naar het WK.”