OFFICIEEL- Wouter Biebauw (38) houdt het voor bekeken als profvoetballer: "Mijn voorwaarde was dat Mike Vanhamel zou vertrekken, er is te veel gebeurd"

Het zit erop voor Wouter Biebauw (38). De West-Vlaming leek lange tijd op weg naar een extra seizoen bij Beerschot, maar uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord. Bij Voetbalkrant.com geeft 'Bieb' meer tekst en uitleg bij zijn besluit.

Wouter Biebauw maakte maandagochtend bekend dat hij afzwaait als doelman. "Het is een speciale dag, het voelt enorm raar", vertelt Biebauw aan Voetbalkrant.com. "Het lag nochtans in de pijplijn om er nog een seizoen aan te breien. Langs twee kanten was er de wil om er nog een extra seizoen aan te gaan breien. In april zaten we samen en naderden we een akkoord, maar door omstandigheden is het anders gelopen."

Mike Vanhamel

Wouter Biebauw stelde één voorwaarde om voor een verlengd verblijf op het Kiel te tekenen: Mike Vanhamel, die vorig seizoen zijn plaats onder de lat na enkele geschillen verloor, moest vertrekken. "Het ging me helemaal niet over het feit dat ik dan meer kans op spelen zou hebben. Het gaat wel degelijk om persoonlijke redenen. Er zijn dingen gebeurd die ik niet zomaar kan negeren. Wat precies? Het heeft geen zin om dat uit te doeken te doen."

"Het bestuur gaf ook aan dat ze Mike Vanhamel wilden laten vertrekken, maar vorige week lieten ze weten dat hij dan toch aan de voorbereiding zou gaan starten. Niet onlogisch he, Mike heeft nog een dik contract voor twee seizoenen. Toen werd voor mij duidelijk dat het verhaal ging stoppen", aldus Biebauw. "Het is in niemands voordeel om een seizoen te starten met negatieve energie. De kleedkamer kan zoiets missen."

Dankbaar

En zo komt er na bijna 300 wedstrijden als prof een einde aan de lange carrière van Wouter Biebauw. Een abrupt einde, want tot vorige week bereidde de West-Vlaming zich volop voor op een nieuw seizoen. "Ik ben nu 38 jaar en heb 21 jaar in een A-kern gezeten. Dat is iets waar ik enorm trots op ben. Door het faillissement van Roeselare had het voor mij twee jaar geleden al gedaan kunnen zijn. Ik ben Beerschot dan ook dankbaar dat ik nog twee mooie seizoenen heb kunnen beleven, waarin ik zelfs nog in eerste klasse heb kunnen spelen. Ik kan hoe dan ook recht in de spiegel kijken. Ik heb er altijd alles aan gedaan. Ook in erg moeilijke omstandigheden heb ik steevast geprobeerd de ploeg mee op sleeptouw te nemen. Wat de toekomst betreft, zal er de komende dagen veel duidelijk worden. Ik kies wellicht voor een andere uitdaging in het voetbal", licht Biebauw alvast een tip van de sluier.

Loopbaan

2001-2002: Zuid-West Harelbeke

2002-2008: Roeselare

2008-2015: KV Mechelen

2015-2016: KV Oostende

2016-2020: Roeselare

2020-2022: Beerschot