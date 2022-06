OFFICIEEL- Daar is aanwinst nummer vijf van Beerschot: jonge Belgische linksachter

Jong en Belgisch, de samenvatting van de aanwinsten van Beerschot tot dusver. Na Quirynen, Verlinden, Baeten en Lathouwers maakte Beerschot woensdagochtend de komst van Mardochée Nzita bekend.

Mardochée Nzita (22) is een Belgische linksachter die werd opgeleid bij Anderlecht. In 2019 vertrok hij naar Italië. In 2021 ging het van Perugia naar Pescara, waar hij afgelopen seizoen uitgroeide tot een vaste waarde in de Serie C.

Beerschot haalt de jonge Belg voor 100.000 euro naar het Kiel. Nzita ondertekende een contract voor drie seizoenen.