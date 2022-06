'Cercle Brugge én Anderlecht azen op Juventus-middenvelder'

Het gaat hard in de Jupiler Pro League, want heel wat teams willen er klaar voor zijn bij de start van de competitie. En dus komen teams al eens in elkaars vaarwater terecht.

Zo is er Marley Aké, een 21-jarige Fransman die nog tot 2025 onder contract ligt bij Juventus Turijn en graag wil uitgeleend worden. Cercle en Anderlecht Enkele Franse teams zien wel wat in de middenvelder, maar ook Cercle Brugge en Anderlecht roeren zich voor hem. Dat laat alvast FootMercato weten. Het zou voor de speler van De Oude Dame meer dan waarschijnlijk over een huurdeal voor een seizoen gaan.