De definitieve reeksindelingen voor het provinciale voetbal zijn bekend: bekijk ze hier

Nog even wachten en ook de duizenden amateurvoetballers in de provinciale reeksen kunnen beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De definitieve reeksindelingen in Tweede en Derde Amateur waren al een tijdje bekend.

Op de definitieve indeling van de provinciale reeksen was het wachten tot woensdag. Voetbal Vlaanderen maakte via haar officiële kanalen de reeksen voor komend seizoen bekend. Komt u graag te weten hoe de provinciale reeksen in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant er straks zullen gaan uitzien? Bekijk ze hier! Ook de 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒆𝒌𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏 liggen definitief vast! Bekijk hier 👉 https://t.co/4Pgosk09mx 👈 tegen welke teams jouw favoriete ploeg zal uitkomen volgend seizoen! ⚔️⚽#VoetbalVlaanderen #competitie #club #voetbalseizoen pic.twitter.com/2ymKXhznQd — Voetbal_VL (@Voetbal_VL) June 22, 2022